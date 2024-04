Ligue 1: le PSG écrase Lyon et se rapproche du titre

Sur la lancée de son exploit à Barcelone, et sans Kylian Mbappé laissé sur le banc, le Paris SG a écrasé Lyon (4-1) dimanche pour clôturer la 30e journée de Ligue 1, se rapprochant du titre qu'il pourrait décrocher dès mercredi après son match à Lorient.

Avec 66 points, les Parisiens trônent au-dessus de leurs dauphins monégasques (55) et de Brest (53). Ils seront champions s'ils gagnent à Lorient mercredi en match en retard de la 29e journée (19h00) et si Monaco ne les imite pas deux heures plus tard contre Lille. Lyon (41 points) doit pour sa part céder la 7e place à Rennes, vainqueur de Nantes samedi.