Ligue 1: à Lyon, le "Roi Georges" Mikautadze à la conquête de nouveaux horizons

"Depuis tout petit, je rêvais de porter ce maillot. Je veux montrer à tout le monde que je peux réaliser de belles choses ici. J'avais toujours l'OL dans un coin de ma tête. Quand j'ai entendu que le club me voulait, j'étais très content et j'ai dit à mes agents que je préférais Lyon à n'importe quelle autre équipe", confie le joueur qui portera le numéro 69, celui du département du Rhône.

"Il est capable de marquer des buts dans n'importe quelles circonstances, à n'importe quel niveau et en plus, quand on voit ses performances à l'Euro (trois buts dont deux sur penalty, NDLR), on se dit qu'il arrive lancé avec une vraie confiance", poursuit le dirigeant.

- Duo avec Lacazette -

Georges Mikautadze va cependant devoir franchir un palier: l'OL, qui retrouve la Ligue Europa, ambitionne la qualification en Ligue des champions en fin de saison.

Et il n'a encore brillé qu'en Ligue 2 avec Metz (23 buts, 8 passes, 37 matches) et en 2e division belge avec Seraing (21 matches, 19 buts). En élite belge, toujours avec Seraing, il n'a inscrit que neuf buts pour 28 rencontres. Et son expérience à l'Ajax Amsterdam, qui l'avait fait signer pour cinq ans à l'été 2023, a tourné court.

Il s'est vraiment illustré au plus haut niveau sur la seconde moitié de saison dernière quand, revenu à Metz en janvier, il a inscrit 12 buts et délivré trois passes décisives en 19 matches sans pouvoir éviter la relégation au FC Metz.

Mais l'OL est confiant et les supporters s'impatientent déjà de voir l'association qui se profile avec Lacazette (32 ans), en fin de contrat en juin prochain.

"J'ai hâte de travailler avec Alexandre, un grand attaquant dont je m'inspire un peu. Je pense que nous serons complémentaires", se réjouit le néo-Lyonnais.

Durant la pré-saison, Pierre Sage a testé plusieurs combinaisons et ne pense pas que ses deux joueurs de pointe se marcheront sur les pieds. "Il y a de multiples solutions plus qu'un nouveau problème", détaille l'entraîneur.

Mais celui-ci devra attendre la 2e journée et la réception de Monaco: suspendu pour le déplacement à Rennes, Lacazette ne reprend l'entraînement avec l'OL que lundi.