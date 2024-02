Ligue 1: Monaco fait tomber Nice dans un grand match et revient sur le podium

Partager:

Monaco est remonté sur le podium de Ligue 1 après sa victoire, au terme d'un match fou à Nice (3-2), qui était invaincu cette saison à domicile mais qui reste dauphin du Paris Saint-Germain, dimanche soir en clôture de la 21e journée. Adi Hütter, l'entraîneur de Monaco, était sous pression avant cette rencontre. Et son équipe a répondu avec ses armes et ses faiblesses. L'équipe de la Principauté a été généreuse, joueuse, talentueuse mais également déficiente mentalement alors qu'elle menait et qu'elle jouait en supériorité numérique.

Dans le parcage monégasque l'énorme banderole "Bougez-vous le cul" a certainement été traduite à Dmitry Rybolovlev. Accompagné de sa fille, le milliardaire russe était présent sur un match de son club pour la troisième fois consécutive, une première en près de 13 ans de présidence. Il a souffert mais gagné. Car Monaco a dû mener trois fois pour réussir son entreprise, là où personne ne l'avait encore fait. Denis Zakaria, auteur d'un doublé magnifique et Aleksandr Golovin ont donc permis à l'équipe de la Principauté, mal en point récemment, de se replacer dans la course à la Ligue des champions. Monaco, 38 points, revient désormais à une longueur de Nice. Et c'est le Paris Saint-Germain, 11 points devant les Aiglons qui fait la très bonne opération de la journée.

Monaco, revenu à une défense à quatre avec Thilo Kehrer arrière droit en raison du forfait de dernière minute de Vanderson en raison d'une douleur musculaire, a attaqué très fort. Pressing haut, intensité dans les duels, mouvements offensifs de qualité: tout ce que l'entraîneur Adi Hütter avait préconisé avant la rencontre a bien été mis en œuvre. -Exclusion de Dante- Comme Nice a joué pour tenir tête à son adversaire, le début de rencontre a été intense et de haut niveau. Même sans encore avoir frappé au but, Wissam Ben Yedder et les siens montraient une capacité de déstabilisation peu vue ces dernières sorties.