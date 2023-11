Ligue 1: Nice s'offre un nouveau succès contre Rennes et reste en tête du championnat

Avec 25 points, les Aiglons, qui n'ont jamais été menés cette saison, devancent Paris d'une longueur et Monaco de deux pour rester tout en haut du championnat après un tiers du parcours.

Nice a remporté, face à Rennes, dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1, une quatrième victoire consécutive (2-0), et a, par la même occasion, repris la place de leader du championnat.

Rennes, 11e du classement, pointe désormais à 13 unités de son adversaire du soir, qui est un concurrent direct dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le retard commence à devenir énorme pour Bruno Genesio et les siens.

Tout cela avec seulement 13 petits buts marqués. Mais avec aussi une défense exceptionnelle (4 buts encaissés), qui a signé un huitième +cleen sheet+ cette saison. Vendredi prochain, à Montpellier, ils auront même l'occasion de creuser encore plus l'écart.

Ensuite Warmed Omari a à son tour été exclu (86e) et Steve Mandanda, malheureux, a vu un coup franc direct de Sofiane Diop lui retomber sur le dos pour le deuxième but niçois (2-0, 87e) qui a scellé la partie.

Dans une opposition entre deux formations très hybrides, la rencontre s'est avant tout jouée sur la concentration, la puissance physique et la rapidité d'exécution.

A ce jeu-là, Nice et Rennes ont proposé des forces dans de nombreux secteurs. Chez les Aiglons, par exemple, Jérémie Boga a allié de façon continue finesse technique et rapidité d'exécution. Et Lorenz Assignon, le latéral droit breton, en a fait la douloureuse expérience.