Ligue des nations: l'Espagne vient à bout du Danemark

Pour son premier match à domicile depuis son sacre à l'Euro-2024 cet été, l'Espagne, tenante du titre, a arraché une victoire dans la douleur samedi à Murcie face au Danemark 1-0 lors de la troisième journée de Ligue des nations.

Avec un onze privé de plusieurs titulaires potentiels (Rodri, Carvajal, Olmo, Le Normand, Williams), la Roja a longtemps buté sur une équipe danoise compacte et solidaire, emmenée par le meneur de jeu de Manchester United Christian Eriksen et le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Pierre-Emile Hojberg, et par son éternel portier Kasper Schmeichel, 37 ans.