Moment d'histoire en Angleterre: Gary Lineker va quitter l'émission culte Match of The Day

Gary Lineker et "Match of The Day", c'est bel et bien fini: la BBC a confirmé le départ du présentateur vedette, à l'antenne de la très suivie émission de football depuis 1999, une information qui fait la Une des journaux britanniques, mardi.

"Après un quart de siècle, Gary se retire de la présentation de Match of the Day à la fin de cette saison", en mai 2025, a indiqué le groupe audiovisuel public mardi matin. L'information a été dévoilée dès lundi soir par le tabloïd The Sun, qui a repris la nouvelle en première page, mardi, comme le Daily Mail, le Times ou encore le très sérieux Guardian.

Meilleur buteur de la Coupe du monde 1986 (six buts), malgré une élimination en quarts de finale, il a également atteint la demi-finale du Mondial-1990, où il s'est incliné contre l'Allemagne de l'Ouest malgré un but et un tir au but réussi. "Le football est un jeu simple. Vingt deux personnes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, les Allemands gagnent toujours", avait-il commenté, dans une formule depuis entrée dans l'histoire.

Sa seconde carrière, à la télévision, a débuté en août 1999 lorsque la BBC lui a confié "Match of The Day", un rendez-vous incontournable pour les amoureux du ballon rond en Angleterre. "Avec 33 millions de téléspectateurs la saison dernière pour la Premier League et la Coupe d'Angleterre, Match of the Day fait toujours partie du régime de base des fans de football qui ressentent toujours une grande impatience en entendant ce générique emblématique le samedi soir", a écrit la BBC mardi, au moment d'officialiser la nouvelle.

En mars 2023, Lineker avait été suspendu pour avoir critiqué un projet de loi du gouvernement conservateur visant à empêcher les migrants arrivant illégalement de demander l'asile au Royaume-Uni, "une politique cruelle à destination des plus vulnérables, dans un langage qui n'est pas dissimilaire à celui utilisé par l'Allemagne dans les années 1930". Ces propos avaient été vivement critiqués par le gouvernement et les journaux de droite, et relancé le débat autour de l'impartialité politique en vigueur sur les antennes de la BBC. Il avait cependant reçu le soutien de nombreuses personnalités et sa mise à pied avait été levée après une semaine.