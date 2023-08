Mondial féminin: l'Angleterre en 8e avec facilité, les Etats-Unis en tremblant

Les championnes d'Europe en titre affronteront en 8e le Nigeria, une des surprises de la compétition.

Derrière l'Angleterre, le Danemark, qui a dominé Haïti 2-0, jouera son 8e de finale contre l'Australie, première du groupe B.

Plus tôt dans la journée, les doubles tenantes du titre et favorites américaines ont frôlé la catastrophe et l'élimination face au Portugal (0-0).