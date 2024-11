Paris en grand danger, Liverpool invaincu, Bruges se donne le droit d'y croire: point sur le classement à la moitié de la phase de ligue

Pour rappel, il n'y a plus plusieurs classements avec différentes poules, mais bien un seul et uniquement grand classement avec les 36 équipes qui concourent. Parcourons-en quelques lignes.

Tout en haut, on retrouve l'intraitable Liverpool. Avec 4 victoires en autant de matchs, les Anglais sont seuls en tête et sont très bien partis pour se qualifier dans les huit premières positions, ce qui assure un huitième de finale, sans passer par un barrage. En dominant les Allemands du Bayer Leverkusen, les hommes d'Arne Slot ont envoyé un nouveau message à toute l'Europe.

Juste derrière, l'impressionnant Sporting Lisbonne, qui en a collé 4 au Manchester City de Pep Guardiola ce mardi. Les hommes de Ruben Amorim, qui part vers Manchester... United, sont aussi sur la bonne voie pour la qualification. Si leur buteur fétiche Viktor Gyokeres continue de scorer comme il le fait, il faudra se méfier des Portugais.

Plus bas dans le classement, c'est la soupe à la grimace du côté du PSG. Battus à la dernière minute par l'Atlético Madrid, les Parisiens n'ont que 4 petits points et sont actuellement hors du top 26, qualificatif pour le tour suivant. Avec encore des rencontres face au Bayern et à Manchester City, les hommes de Luis Enrique devront faire le nécessaire face aux plus petites équipes qu'ils rencontreront encore, Salzbourg et Stuttgart.