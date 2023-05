Pas de langue de bois: Robert Lewandowski, passé par Dortmund et le Bayern, dévoile sa préférence

Vainqueur des 10 derniers titres de champion allemand, le Bayern Munich voit enfin une équipe lui offrir une concurrence digne de ce nom. Et qui d'autre pour revêtir ce rôle que le Borussia Dortmund, rival de toujours ? En effet, les Munichois ne possèdent qu'un petit point d'avance sur le BVB, à 3 journées de la fin. Tout reste donc encore possible, surtout vu la crise que le Bayern Munich traverse depuis le renvoi de Julian Nagelsmann et le recrutement de Thomas Tuchel.

Robert Lewandowski, qui s'est fait découvrir au Borussia Dortmund de 2010 à 2014, puis qui s'est imposé comme l'un des meilleurs buteurs en activité au Bayern Munich entre 2014 et 2022, s'est prêté au jeu des pronostics pour le média allemand Ran.

"Si l'une des deux équipes fait encore une erreur maintenant, l'autre sera championne d'Allemagne. Mais je pense que le Bayern est sur la bonne voie" confie-t-il.