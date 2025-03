Sergio Ramos exclu pour la première fois au Mexique: "Je n'allais quand même pas repartir de cette Ligue sans un rouge"

Les Rayados de Monterrey se sont imposés 1-3 face aux Pumas, et c'est en fin de match que Ramos a vu rouge après un duel qui semblait anodin. Le ballon sortait en touche et l'ancien du Real envoyait un coup de pied en direction du postérieur de son adversaire. C'est ce geste qui lui a valu l'exclusion. Il avait déjà échappé au rouge en première période après un coup de coude asséné au visage de son adversaire.

L'ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, vit sa fin de carrière du côté du Mexique, et plus précisément aux Rayados de Monterrey. Début mars, il avait inscrit son premier but d'une superbe tête plongeante. Cette nuit, le défenseur espagnol a reçu le 30ème carton rouge de sa carrière, après un coup de pied adressé à un adversaire en fin de match.

Cela n'a pas l'air d'avoir impacté le défenseur espagnol, puisqu'il a usé d'humour sur son compte X concernant son exclusion. "Je n'allais quand même pas repartir de cette Ligue sans un rouge" suivi d'un émoji qui tire la langue.

Victoria muy importante ante un rival complicado en un campo difícil. Tiempo para descansar y pensar en el siguiente.

P.D.: Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja . ¡+3 y seguimos!



Very important win away from home against a difficult team. Time to rest… pic.twitter.com/AEHm6O0iu3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 17, 2025

L'entraîneur de l'équipe adverse n'avait, lui, pas envie de rire. Il a déclaré après le match que "Si un joueur de notre pays avait fait ça, il aurait sûrement été expulsé à la 20ème et pas à la 90ème. C'est ça qui me dérange, car quand on est étranger, on est jugé différemment ici".