Tout est presque prêt: Axel Witsel va bel et bien prolonger à l'Atlético de Madrid

Le contrat du Diable Rouge, qui expire officiellement le 30 juin, va bien être renouvelé. Le défenseur de 35 ans restera un an de plus dans le club espagnol.

La situation autour d'Axel Witsel continue de s'éclaircir. Il y a quelques semaines, le Diable Rouge confirmait qu'il espérait et pensait pouvoir prolonger son contrat avec l'Atlético de Madrid, qui expire officiellement le 30 juin prochain. Visiblement, les discussions vont dans le bon sens et le défenseur de 35 ans devrait bel et bien parapher un nouveau bail dans quelques jours, selon Fabrizio Romano.

Un an de plus

Selon le journaliste, spécialiste du mercato, tout est bouclé entre toutes les parties et Witsel, actuellement en pleine préparation de l'Euro 2024, va étendre son aventure à l'Atlético de 12 mois, jusqu'en juin 2025. Le joueur de 25 ans, très apprécié par son entraîneur Diego Simeone, est encore perçu comme un élément important, si pas fondamental du projet global de l'Atlético, qui ne voit donc aucune raison de s'en séparer.