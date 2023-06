Francesco Farioli nouvel entraîneur de Nice

Ancien adjoint de Roberto De Zerbi à Sassuolo et Benevento, également passé par la Fédération italienne ou l'Académie Aspire au Qatar, Francesco Farioli, 34 ans, arrive de Turquie, où il a dirigé Karagumruk et Alanyaspor jusqu'en février dernier. Il remplace Didier Digard, qui assurait l'interim à la tête du Gym depuis janvier et le départ de Lucien Favre.

"Francesco fait l'unanimité et correspond parfaitement à la direction que nous souhaitons emprunter", déclare le président niçois Jean-Pierre Rivère. "C'est un entraîneur extrêmement prometteur, avec beaucoup de qualités professionnelles et humaines, et qui a déjà su imprimer sa marque dans ses précédentes expériences. Nous lui souhaitons la bienvenue".