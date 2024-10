Francfort arrache le partage après un match spectaculaire face au Bayern

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a dû partager les points avec l'Eintracht Francfort, dimanche lors de la 6e journée de Bundesliga. Le Bayern menait 3-2 mais Francfort a arraché le partage 3-3 dans le temps additionnel sur sa pelouse. Arthur Theate et ses coéquipiers sont troisièmes avec 13 points, un de moins que le leader munichois et que le RB Leipzig.

Min-Jae Kim (15e, 0-1) a d'abord placé le Bayern aux commandes puis Omar Marmoush (22e, 1-1) et Hugo Ekitike (35e, 2-1) ont marqué pour l'Eintracht. Dayot Upamecano a remis les deux équipes à égalité avant la pause (38e, 2-2). En seconde période, Michael Olise a inscrit son quatrième but de la saison d'une belle frappe en finesse (53e, 2-3) et le Bayern a longtemps tenu le résultat, mais Marmoush s'est finalement offert un doublé (90e+4, 3-3) et son 8e but en championnat cette saison.

Arthur Theate, aligné à gauche d'une défense à quatre, a disputé l'intégralité de la rencontre.

Après un début de saison parfait (4 victoires), les joueurs de Vincent Kompany concèdent un deuxième partage de suite après celui face au Bayer Leverkusen (1-1) le 28 septembre. Entre-temps en Ligue des Champions, les Bavarois se sont également inclinés sur la pelouse d'Aston Villa mercredi (1-0).