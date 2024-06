Gennaro Gattuso poursuit sa carrière d'entraineur au Hajduk Split

Gattuso, 46 ans, avait été remercié par l'Olympique de Marseille après une série de sept matchs sans victoires. Il y avait entrainé à 24 reprises le club olympien. Lors de son passage à Valence, entre 2022 et 2023, l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan avait dirigé 22 rencontres. Il a été également entraineur de Naples, l'AC Milan et de Pise.

Gattuso entrainera des connaissances du championnat belge. En effet, le Belge Vadis Odjidja (ex-Anderlecht, Club de Bruges et La Gantoise) est joueur du club croate depuis 2023. Ses coéquipiers Lovre Kalinic, gardien (ex-La Gantoise), le milieu de terrain Ivan Perisic (ex-Roulers et Club de Bruges) et l'attaquant Aleksandar Trajkovski (ex-Zulte Waregem et Malines) représentent aussi la colonie d'anciens 'Belgicains' dans le club croate.