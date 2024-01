Gigi Riva, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale italienne, est décédé

Après des débuts à Legnano, Riva avait rejoint Cagliari en 1963. Un club où il est resté jusqu'à la fin de sa carrière, en 1977. Surnommé 'Rombo di Tuono', il a ainsi totalisé 164 buts en 315 rencontres pour Cagliari. En 1970, avec 21 buts, il a mené le club sarde au premier, et seul, titre de champion d'Italie de son histoire.

Riva a marqué 35 buts en 42 rencontres sous le maillot de l'équipe nationale italienne, ce qui fait toujours de lui le meilleur buteur de l'histoire de la 'Nazionale'. Riva a remporté l'Euro en 1968, marquant un but en finale contre la Yougoslavie (2-0), et disputé la finale de la Coupe du monde deux ans plus tard, perdue contre le Brésil 4-1. Il avait notamment marqué lors de la mythique demi-finale Italie-Allemagne de l'Ouest (4-3 après prolongation).