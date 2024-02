Gustaf Nilsson a conscience de l'importance de "travailler pour garder sa place"

"Le sentiment est positif, cela va être amusant", a entamé Nilsson en conférence de presse au Lotto Park mercredi, à la veille de la rencontre. "J'espère jouer un rôle pour l'équipe."

L'attaquant d'1m96 a disputé 29 rencontres cette saison sous le maillot jaune et bleu, et inscrit 10 buts assortis de 4 passes décisives. Avec près de 1.600 minutes de jeu, il a d'ores et déjà dépassé son total sur 2022-2023 (1.567 minutes) malgré la concurrence de Denis Eckert Ayensa et de Kevin Rodriguez. "Je m'amuse bien, mais il faut travailler pour garder sa place", a-t-il reconnu le sourire aux lèvres.