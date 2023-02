Heerenveen n'a pas freiné Feyenoord

Lutsharel Geertruida (23e, 0-1) et Santiago Gimenez (34e, 0-2) ont signé le succès du club rotterdamois, qui reste leader avec 46 points, deux d'avance sur l'AZ Alkmaaar. Malgré le but de Syb Van Ottele (75e, 1-2), Heerenveen a aligné une quatrième défaite d'affilée et se retrouve 9e (27 points).

Bien que réduit à dix suite à l'exclusion de Carlens Arcus (51e), Vitesse s'est imposé 2-0 face à Utrecht. Million Manhoef (64e) et Mohamed Sankoh (90e+4) ont permis au club d'Arnhem de se hisser en 12e position (23 points et Utrecht reste 7e (33 points). Chez les perdants, Othman Boussaid a été remplacé (65e) et Anthony Descotte est monté au jeu (83e).