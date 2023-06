Hellas Vérone se maintient grâce à Cyril Ngonge, Cagliari retrouve l'élite après un an

Les deux équipes ont terminé à une 17e place ex aequo au classement final du championnat, de sorte qu'un match supplémentaire devait décider du maintien et de la relégation. Davide Faraoni (5e) a donné l'avantage aux "visiteurs" véronais, Ethan Ampadu (15e) a répliqué peu après (1-1). Cyril Ngonge, transféré de Groningue pendant le mercato hivernal, s'est ensuite illustré avec des buts aux 26e et 38e minutes.

En seconde période, Faraoni a écopé d'un carton rouge à la 68e minute pour une main dans les seize mètres. M'Bala Nzola a eu l'occasion de réduire le score, mais il a manqué sa conversion du penalty, précipitant la relégation de Spezia.