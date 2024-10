Hugo Siquet estime que les Diablotins ont les qualités pour se qualifier

"Les prochains matchs sont importants, mais je ne ressens pas beaucoup de pression. On veut qualifier l'équipe et on a les qualités", a déclaré Siquet.

En Écosse le 11 octobre et face à la Hongrie le 15 octobre, les espoirs belges, qui comptent 16 points comme les Écossais, n'auront pas droit à l'erreur puisqu'ils doivent signer un 6/6 pour assurer au minimum un barrage. Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifient directement pour l'Euro organisé en Slovaquie. Les deuxièmes restants disputeront les barrages.

"On est obligé de gagner ces deux matchs et je sais qu'on est capable de le faire même si ce ne sera pas facile. Contre l'Écosse au match aller, on était meilleur. Ils ont eu 100% d'efficacité et nous zéro mais j'ai confiance en cette équipe."

En club, le latéral de 22 ans ne dispose pas d'un gros temps de jeu mais mord sur sa chique et travaille "dans l'ombre" afin de se faire une place. "J'accepte les décisions de l'entraîneur. Je garde la tête froide et la direction a confiance en moi. C'est juste un processus qui prend du temps", a-t-il confié en ajoutant qu'il n'avait aucun regret après avoir rejoint le Club Bruges.

Il veut profiter de ce rassemblement avec les Diablotins pour se montrer un peu plus : "J'ai eu un appel avec le sélectionneur (Gill Swerts). Il y a de la confiance, c'est très agréable. Il connaît mes qualités et je suis ici pour montrer ce dont je suis capable, montrer que Siquet est toujours là".