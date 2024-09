Israël sans Zahavi, mais avec Gandelman et Khalaili dans la sélection

Deux joueurs du championnat belge ont été appelés, Omri Gandelman (La Gantoise) et Anan Khalaili (Union). Raz Shlomo, qui a joué six mois à Oud-Heverlee Louvain, a également été sélectionné. L'ailier Manor Solomon (Leeds United) et le milieu de terrain Oscar Gloukh (Salzbourg) sont les noms les plus connus de la sélection, dont Eli Dasa est le capitaine.

Sélection:

Gardiens (3): Yoav Gerafi (Hapoel Haifa), Sharif Kaiuf (Maccabi Haifa), Omer Niron (Maccabi Netanya)

Défenseurs (7): Eli Dasa (Dinamo Moscou/Rus), Ilay Feingold (Maccabi Haifa), Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv), Denny Gropper (Ludogorets/Bul), Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv), Omri Gandelman (La Gantoise/Bel), Idan Nachmias (Maccabi Tel Aviv)

Milieux de terrain (10): Oscar Gloukh (RB Salzbourg/Aut), Neta Lavi (Gamba Osaka/Jap), Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv), Mohammed Abu Fani (Ferencvaros/Hon), Mahmoud Jaber (Maccabi Haifa), Ethane Azoulay (Maccabi Haifa), Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv), Dan Biton (Maccabi Tel Aviv), Ramzi Safuri (Antalyaspor/Tur), Gabi Kanichowsky (Maccabi Tel Aviv)