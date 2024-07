Ivan Rakitic poursuivra sa carrière à Hajduk Split

Il s'agira du premier club croate de la carrière de Rakitic. Le joueur est né et a grandi en Suisse, où il a débuté sa carrière au FC Bâle. Il a ensuite joué pour Schalke 04, Séville, le FC Barcelone, encore Séville et Al-Shabab. Son palmarès comprend notamment une Ligue des Champions, deux Europa Leagues, la Coupe du monde des clubs, quatre championnats d'Espagne et quatre Coupe du Roi. Il a joué 106 rencontres, pour 15 buts, avec l'équipe nationale croate, mettant un terme à sa carrière internationale en 2019.