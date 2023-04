Jassina Blom prolonge son contrat avec Tenerife

La Red Flame est arrivée au club espagnol en provenance du PEC Zwolle à l'été 2021. Avant cela, elle a joué pour Heerenveen et Twente aux Pays-Bas. En Belgique, elle a été active du côté de La Gantoise Ladies, du Club Bruges et d'Eva's Tienen.

"Je suis très heureuse de pouvoir rester deux saisons supplémentaires", a déclaré Blom. "Tenerife est un club merveilleux et je me sens très heureuse ici. L'équipe est comme une famille pour moi. J'ai déjà beaucoup appris ici et je veux continuer à montrer le meilleur de moi-même."