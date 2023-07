Jonathan Dubasin signe au FC Bâle

Jonathan Dubasin s'est engagé jusqu'en 2027 au FC Bâle, a indiqué le club suisse lundi. L'ailier belge de 23 ans arrive en provenance d'Albacete, club de D2 espagnole pour le compte duquel il a inscrit 10 buts et donné 7 assists la saison dernière.

Né en Espagne de parents namurois, Jonathan Dubasin, qui était aussi suivi par Toulouse, avait rejoint le centre de formation du FC Gérone en 2018. Prêté à plusieurs clubs espagnols (Figueres, Llagostera et Logrones), il est arrivé il y a un an à Albacete, qui venait d'être promu en D2. Le club a disputé les playoffs pour la montée en Liga, s'inclinant face à Levante. Jonathan Dubasin, qui avait été appelé deux fois en équipe nationale U19, s'est illustré avec ses 10 buts et 7 assists.

Cinquième du dernier championnat, le FC Bâle, 20 fois champion de Suisse et demi-finaliste de la Conference League la saison dernière, disputera la saison prochaine le 2e tour préliminaire de C4.