Jupiler Pro League - Voo et Eleven trouvent un accord autour de la diffusion de la Pro League

(Belga) Voo a annoncé, vendredi soir, avoir conclu un accord avec Eleven Sports, portant sur la diffusion des trois nouvelles chaînes d'Eleven Sports, totalement dédiées au football belge. Ces chaînes seront accessibles dès samedi, pour l'ouverture du championnat de Belgique, via l'option VOOsport.

Les fans de foot pourront retrouver les championnats de première division (D1A), de la D1B (Proximus League), de la Women's Super League et de la ePro League, et ceci pour les cinq saisons à venir. Les chaînes Eleven Pro League proposeront aussi des documentaires, des reportages, des interviews, "qui emmèneront les fans dans les coulisses du football belge", promet l'opérateur. Avant Voo, Proximus et Orange étaient déjà parvenus à des accords identiques. Le M7 Group (Télésat et TV Vlaanderen) a lui aussi signé un accord de diffusion des chaînes d'Eleven Sport. Telenet est le seul opérateur de télécommunication privé de football belge, au moins pour cette première journée de championnat. (Belga)