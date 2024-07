Kasper Hjulmand quitte son poste de sélectionneur du Danemark

Après une évaluation de l'Euro avec le directeur de la DBU Peter Moller, Hjulmand "est arrivé à la conclusion que l'équipe a besoin d'une nouvelle énergie", a expliqué la fédération. "Kasper Hjulmand et Peter Moller ont estimé ensemble qu'il était temps de changer et qu'un nouveau sélectionneur était nécessaire."

Hjulmand s'est fait connaître comme entraîneur de Nordsjaelland, qu'il a entraîné durant deux périodes, entre 2011 et 2014 d'abord, avec un titre de champion national glané en 2012, et entre 2016 et 2019 ensuite. Entre les deux, il avait connu une expérience en Allemagne, à Mayence, entre 2014 et février 2015.

Son adjoint Morten Wieghorst va prendre en charge la sélection lors des six rencontres de Ligue des Nations programmées d'ici le mois de novembre. Wieghorst, 53 ans, a notamment entraîné Nordsjaelland, Aarhus, Aalborg et les espoirs du Danemark.

Le Danemark rencontrera la Suisse, la Serbie et l'Espagne, championne d'Europe, en Ligue des Nations.