Kasper Hjulmand reste le sélectionneur du Danemark

Hjulmand, 51 ans, s'était fait un nom à Lyngby, Nordsjaelland et Mayence. Il a mené le Danemark en demi-finales de l'Euro 2020 malgré une défaite contre les Diables Rouges en phase de groupes. En revanche, au Mondial au Qatar, les Danois n'ont pas réussi à s'extraire de la phase de groupes. Hjulmand a toutefois conservé la confiance de ses dirigeants. Il doit qualifier les Rod-Hvide (Rouge et Blanc) pour l'Euro 2024 en Allemagne. Les Danois ont entamé les éliminatoires de l'euro par une victoire contre la Finlande (3-1) le 23 mars et une défaite au Kazakhstan (3-2) le 26 mars. L'Irlande du Nord, la Slovénie et Saint-Marin sont les autres pays de ce groupe H.