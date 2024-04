Kevin De Bruyne incertain face à Chelsea à cause d'une douleur aux ischio-jambiers

"Kevin était épuisé après avoir été blessé pendant cinq mois", a indiqué l'entraîneur de Manchester City. "Nous verrons demain s'il peut jouer. Il se sent bien par ailleurs. Il est normal que les joueurs ressentent des douleurs. Le nombre de matches cette saison et les saisons précédentes, l'intensité, le peu de temps de récupération et les nombreuses minutes de prolongation jouent un rôle. Nous avons mis beaucoup de pression mercredi. Ce sont des personnes, pas des machines, et parfois il y a de la fatigue".

Des doutes subsistent également au sujet d'Erling Haaland. La machine à marquer norvégienne a été remplacée suite à une blessure musculaire au début de la prolongation. "Nous devons voir comment il réagit dans les prochaines heures", a déclaré Guardiola. "Erling a ressenti quelque chose et a donc été remplacé avant la prolongation."