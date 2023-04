Koulibaly absent plusieurs semaines à Chelsea

"C'est une blessure aux ischio-jambiers et on parle de semaines plutôt que de jours (en termes d'absence, NDLR)", a fait savoir l'entraîneur par intérim Frank Lampard lors de sa conférence de presse de vendredi. Koulibaly manquera le match de championnat contre Brighton samedi, lors de la 31e journée de Premier League, et le match retour en Ligue des champions contre le Real mardi prochain.

Chelsea est mal embarqué cette saison avec une onzième place au classement en Premier League et une défaite 2-0 face aux Madrilènes lors de l'aller.