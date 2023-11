La 2e phase de la vente des tickets commencera le 4 décembre après le tirage des groupes

Un million de tickets seront disponibles pour les supporters des 21 équipes qui seront alors qualifiées. Une autre phase commencera l'année prochaine pour les supporters des trois derniers pays qualifiés via les barrages.

Une première phase a vu plus de 1,2 million de tickets être vendus via une loterie, effectuée à partir de 20 millions de demandes. A ce stade, seuls les dates et les lieux des matchs du groupe de l'Allemagne sont connus.