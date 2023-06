La Belgique avec Debast, Openda et le capitaine De Ketelaere d'entrée de jeu

Les trois joueurs, qui ont disputé le Mondial au Qatar avec les Diables Rouges en décembre dernier, ont été laissés à disposition des espoirs pour cet Euro U21, qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Maarten Vandevoordt prendra place dans le but. Devant lui, le quatuor défensif sera formé par, de droite à gauche, Louis Patris, Koni De Winter, Debast et Maxim De Cuyper. Mandela Keita, Eliot Matazo et Nicolas Raskin composeront l'entrejeu à trois. En attaque, Yorbe Vertessen accompagnera Openda et De Ketelaere.