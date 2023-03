La Belgique bat son record de points au coefficient européen

Grâce aux qualifications de l'Union Saint-Gilloise en quarts de finale de l'Europa League et de La Gantoise et Anderlecht en quarts de finale de la Conference League, la Belgique a battu son record de points au coefficient européen.

Avec la victoire 3-0 de l'Union contre l'Union Berlin et celle 0-1 d'Anderlecht à Villarreal jeudi, en plus du succès 1-4 de La Gantoise à Basaksehir mercredi, la Belgique a déjà récolté 13,400 points cette saison au coefficient européen, faisant tomber le précédent record de 12,500 points réalisé lors de la saison 2016-2017. Lors de cet exercice, Genk et Anderlecht avaient atteint les quarts de finale de l'Europa League.

Un nouveau record qui permet à la Belgique d'être la cinquième meilleure nation sur la scène européenne cette saison. Seules l'Angleterre (19.857), l'Italie (17,642), l'Allemagne (16.375) et l'Espagne (14.428) font mieux. Au classement général, établi sur base des cinq dernières saisons, la Belgique occupe la 8e place avec 41.400.