La Belgique partage 3-3 avec l'Autriche mais est éliminée

Après deux défaites au terme de leurs deux premiers matchs du groupe A, contre les Pays-Bas (0-3), lundi dernier à Louvain, et l'Allemagne (0-2), vendredi à Tubize, les jeunes Red Flames n'avaient plus que des chances infimes de rejoindre les demi-finales du championnat d'Europe de football des U19 organisé en Belgique. Lundi à La Louvière, dans leur dernière rencontre de la phase de groupes, la Belgique a arraché un partage 3-3 face à l'Autriche.

Menées à trois reprises au score dont 0-1 à la pause après le but de Rukavina (11e), les joueuses de Xavier Donnay ont trouvé les ressources pour égaliser via Lore Jacobs (47e, 1-1). Valesca Ampoorter, sur un assist de Jacobs, a ensuite répondu à la 56e (2-2) au penalty de Natter (50e, 1-2). La capitaine Marie Detruyer a été encore plus rapide pour égaliser à 3-3 à la 60e, une minute après la réalisation de Mädl (2-3).

Au même moment, à Tubize, les Pays-Bas ont battu l'Allemagne 3-1, les Néerlandaises ont ainsi validé leur billet pour le dernier carré en compagnie des Allemandes.