La Belgique reste 3e du nouveau classement FIFA, l'Angleterre passe 5e derrière le Brésil

Les Diables Rouges demeurent à la 3e place du classement FIFA, dont la dernière mise à jour a été publiée jeudi. En plein cœur de l'Euro et à quelques heures du début de la Copa América, les positions n'ont que très peu évolué. L'Angleterre a cédé sa 4e place au Brésil, et recule d'un rang.

Dans le top 10, l'Argentine domine toujours devant la France. Derrière les Diables Rouges, 3e, le Brésil a donc chipé la 4e place de l'Angleterre. Derrière cette dernière suivent le Portugal, les Pays-Bas et l'Espagne, qui gardent tous leur position. La Croatie est passée 9e, tandis que l'Italie a reculé d'un rang en 10e position.

La FIFA a choisi de publier un classement qui ne prend en compte, pour la plupart des pays classés, que des récents matchs de préparation aux compétitions continentales. Ainsi, la Belgique ne fait pas encore les frais de sa défaite contre la Slovaquie au premier match de l'Euro. Elle bénéficie au contraire d'une légère progression après ses succès face au Monténégro (2-0) et au Luxembourg (3-0).

La Slovaquie, justement est la seule équipe du top 50 à avoir bougé de plus de deux rangs, de la 48e à la 45e place. Les autres adversaires des Belges dans le groupe E, la Roumanie et l'Ukraine, sont respectivement 47e (-1) et 24e (-2). Les Roumains seront au menu des Diables, samedi à 21h00, avant une confrontation décisive contre l'Ukraine, mercredi à 18h00.