La fédération anglaise invite 1000 Ukrainiens et leurs familles d'accueil à Wembley

On s'attend à ce qu'il y ait 4.200 supporters ukrainiens parmi les 85.000 spectateurs dans cette rencontre qui se jouera à guichets fermés, en plus des personnes invitées dans le cadre du programme.

Le ministre des sports, Stuart Andrew, a déclaré dans un communiqué qu'"au cours de l'année écoulée, le Royaume-Uni s'est tenu aux côtés du peuple ukrainien. Des milliers de personnes ont joué leur rôle en accueillant généreusement des Ukrainiens chez eux, et nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir toutes les personnes déplacées à cause de la guerre illégale menée par (Vladimir) Poutine. Ce match de qualification pour l'Euro 2024 sera une occasion poignante et émouvante et je félicite la FA et l'équipe du stade de Wembley pour leur généreux geste."

Les Nations unies estiment qu'environ 8,1 millions de personnes originaires d'Ukraine ont été déplacées en Europe depuis l'invasion du pays par la Russie le 24 février de l'année dernière.