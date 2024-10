La Fédération espagnole de football élira son nouveau président le 16 décembre

Pedro Rocha, par ailleurs mis en cause dans une affaire de corruption, avait été élu à la présidence au mois d'avril pour remplacer Luis Rubiales, démis de ses fonctions pour avoir embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso après le sacre de l'équipe d'Espagne lors du Mondial féminin en août 2023.

Le geste de M. Rubiales avait provoqué une vague d'indignation en Espagne et à l'étranger, l'obligeant à démissionner le mois suivant. Il va valoir à l'ancien patron de la fédération un procès pour agression sexuelle, prévu du 3 au 19 février 2025 à Madrid.

Le parquet, qui présente en Espagne ses réquisitions avant l'audience, a réclamé deux ans et demi de prison à l'encontre de l'ex-homme fort du football espagnol: un an pour agression sexuelle et un an et demi pour les pressions exercées sur la joueuse après les faits.