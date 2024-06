La France, accrochée par la Pologne, termine deuxième du groupe D

Relativement équilibrée dans les intentions et dans le jeu, la rencontre ne passait pas loin d'être débloquée à plus d'une reprise, que ce soit par Mbappé ou Lewandowski. Mais le premier butait plus d'une fois sur Skorupski tandis que le second voyait sa tête partir à côté (34e).

Après la pause, la France continuait à pousser et obtenait un penalty après une faute sur Dembélé. Kylian Mbappé ne tremblait pas et ouvrait la marque (1-0, 56e). Un second penalty était sifflé par l'arbitre italien Guida, cette fois en faveur des Polonais juste avant le dernier quart d'heure. Robert Lewandowski s'avançait face à Maignan et, après une course très spéciale, voyait le portier français repousser son tir. Mais le portier français ayant quitté sa ligne trop tôt, le penalty devait être retiré. Cette fois, et avec une course identique, Lewandowski parvenait à égaliser (1-1, 79e).

Le score ne bougeait plus et, vu la victoire de l'Autriche sur les Pays-Bas, la France échoue à la seconde place de leur groupe. Elle pourrait potentiellement rencontrer les Diables Rouges en huitièmes si ceux-ci terminent aussi deuxièmes.