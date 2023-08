La France file en quarts après sa confortable victoire sur le Maroc et rejoint l'Australie

La France s'est imposée 4-0 face au Maroc lors de l'ultime huitième finale de la Coupe du Monde féminine de football mardi à Adelaide, en Australie. Les 'Bleues' ont plié la rencontre en moins de 10 minutes en inscrivant 3 buts coup sur coup (15e, 20e et 23e), œuvres respectivement de Diani, Dali et Le Sommer. Un deuxième but d'Eugénie Le Sommer en deuxième mi-temps (70e) a scellé le score.

La France frappait à nouveau quelques minutes plus tard grâce à une superbe combinaison entre Diani et Dali. Cette dernière ne se faisait pas prier pour inscrire le second but à l'aide du poteau d'une frappe du pied droit (20e).

Les 'Bleues' inscrivaient un troisième but via le Sommer, après une erreur d'El Chad qui profitait à Diani, qui offrait sa seconde passe décisive de la soirée (23e).

Revenues avec de meilleures intentions en seconde période, les Marocaines, qui participaient à leur première Coupe du Monde de leur histoire, se procuraient leur plus belle possibilité grâce à Jraidi, mais la gardienne française Peyraud restait attentive (49e).