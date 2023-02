La Gantoise s'incline 1-0 Qarabag

Hein Vanhaezebrouck a réservé une surprise en alignant Davy Roef, qui n'avait plus pris place dans le but depuis le 9 novembre. En défense, Godeau. a été préféré à Nurio, qui nétait pas totalement opérationnel.

Qarabag a pris la possession du ballon à son compte. Toutefois, la première grosse occasion a été pour les Buffalos avec Hong Hyun-Seok, qui avait été trouvé dans les seize mètres par Orban (9e). Gand a eu chaud quand Okumu a poussé inutilement Jankovic dans la surface mais l'arbitre et le VAR ne sont pas intervenus (13e). Enthousiastes, les Azéris ont poursuivi sur leur lancée sans trop de danger même si Zoubir a tiré plusieurs fois au but (14e, 32e).

A la reprise, Sheydayev a mis Roef au travail mais s'est pris deux mauvaises notes. Après avoir intercepté sans trop de problème un envoi de l'attaquant azéri (47e), le gardien gantois a bloqué un penalty que l'arbitre avait accordé sur intervention du VAR pour une faute de main de Torunarigha (52e). Comme les Buffalos étaient peu présents offensivement (0 tir cadré), les visités se sont régulièrement portés dans le camp gantois où Roef s'est encore montré attentif sur une frappe fuyante de Cafarquliyev (61e). Qarabag se rapprochait dangereusement du but et sur un centre au second poteau de Jankovic, Leandro Andrade a frappé en un temps (78e, 1-0). La Gantoise, qui n'a pas eu de véritable réplique, s'en est bien tiré quand Zoubir a dévissé sa frappe (88e) et qu'un missile de Redon Xhixha a frappé la transversale (89e). Quant à Qarabag, il n'a toujours pas perdu à domicile cette saison.