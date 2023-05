La Juventus s'impose à l'Atalanta et prend la deuxième place

Samuel Iling-Junior a ouvert le score à la 56e minute. Le jeune Anglais était au départ de l'action, en récupérant un ballon dans l'entrejeu, et à la conclusion, en profitant d'un rebond sur un centre d'Adrien Rabiot pour inscrire son premier but avec l'équipe A. En fin de rencontre, un tir de Davide Zappacosta était repoussé par le poteau de Wojciech Szczesny (90e). Dusan Vlahovic doublait la mise d'une frappe tendue sur les suites d'un contre (90e+8).

Avec 66 points, la Juventus dépasse la Lazio (64 points), battue 2-0 par l'AC Milan samedi, et s'installe au deuxième rang, derrière Naples (80 points), assuré depuis jeudi du titre, qu'il fêtera lors de la réception de la Fiorentina (18h00). L'Atalanta (58 points) occupe la sixième position, à égalité avec l'AS Rome, et voit l'Inter (63 points), quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des Champions, s'éloigner. L'AC Milan (61 points) est cinquième.