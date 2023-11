La police a dû faire usage du canon à eau à l'issue du match FC Malines-Charleroi samedi

La police de Malines a dû déployer un canon à eau à l'issue du match qui a opposé samedi soir le "kavé" local et le Sporting de Charleroi. Une dizaine de supporters ont été identifiés et verbalisés en vertu de la Loi football, fait savoir dimanche la police locale.

"Après le match, des supporters de Charleroi se sont dressés contre la police et le canon à eau a été déployé pour les repousser", a déclaré l'inspecteur principal Dirk Van de Sande. Avant la rencontre, plusieurs centaines de supporters du KV se sont rassemblés sur la Grand-Place. Sur le chemin du stade, des engins pyrotechniques ont été allumés. Une dizaine de supporters ont été verbalisés".

"L'atmosphère dans le bloc visiteur était tendue", poursuit Van de Sande. "Un grand nombre de supporters de Charleroi portaient des cagoules et, une fois de plus, du matériel pyrotechnique a été allumé en nombre". Les services communaux et les pompiers ont eu beaucoup de travail de nettoyage à faire.