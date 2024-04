La police rejette les accusations de "violence aveugle" du club grec PAOK

La police défend aussi son utilisation de canons à eau, dans le but d'empêcher les fraudeurs d'entrer dans le stade. "Nous n'avons recouru qu'à une 'force' graduelle, pleinement justifiée d'un point de vue stratégique. À un moment donné, la pression était telle sur l'accès Sud que beaucoup de gens poussaient et tambourinaient, rendant la situation dans le couloir étroit particulièrement dangereuse pour les policiers, les stewards et tous les supporters."

Après le déploiement des canons à eau, des bus ont été déployés pour ramener les personnes sans billet vers la ville. "Si les Grecs prétendent qu'ils ne faisaient que pique-niquer, avec tous les déchets et les ravages qu'ils ont laissés derrière eux, cela nous fait sourciller. Les images parlent d'elles-mêmes", a lancé la police.