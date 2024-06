La Suisse aborde "un nouveau chapitre de sa rivalité avec l'Italie", selon Murat Yakin

La Suisse est l'adversaire que l'Italie a le plus souvent affronté dans son histoire. Depuis 31 ans, la Squadra Azzura n'a pas perdu ce duel, qu'elle a notamment remporté 3-0 en phase de groupes de l'Euro 2021. Pour Yakin, la Suisse avait ensuite "triomphé" en envoyant l'Italie en barrages de la Coupe du monde.

"Je ne veux pas dire qui est favori, mais nous connaissons très bien l'Italie, ses tactiques, ses qualités, nous espérons que ça se passera comme pour nos deux derniers matches contre elle", a-t-il insisté. Son gardien Yann Sommer, qui a dit "connaître beaucoup des joueurs italiens" puisqu'il joue à l'Inter Milan, n'a lui pas hésité. "L'Italie est favorite, elle est la tenante du titre, rien que ça".

"J'ai toujours été marqué par la capacité de l'Italie à évoluer, nous sommes prêts à nous adapter à leurs choix, l'Italie est la patrie de la tactique, elle défend en équipe", a souligné Yakin. "Mais je veux me focaliser sur notre jeu et comment nous pouvons les surprendre. Nous devons notre succès dans cette compétition à notre intensité et nos qualités de contre-attaque".