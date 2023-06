L'AC Milan, "profondément attristé", pleure le décès de son "inoubliable" président

"L'AC Milan, profondément attristé, pleure le décès de l'inoubliable Silvio Berlusconi et embrasse chaleureusement sa famille, ses collaborateurs et ses amis les plus proches. Demain, nous rêverons d'autres objectifs, nous inventerons d'autres défis, nous chercherons d'autres victoires. Qu'ils valent la peine de réaliser ce qu'il y a de bon, de fort et de vrai en nous, en nous tous qui avons eu cette aventure d'entrelacer nos vies avec un rêve qui s'appelle Milan. Merci Président, toujours avec nous", peut-on lire dans le communiqué du club milanais.

L'ancien Premier ministre italien est décédé lundi matin à 86 ans, à Milan. Il avait été hospitalisé pour une infection pulmonaire, liée à une leucémie chronique.