L'AC Milan s'incline avec Saelemaekers contre le FC Barcelone en présaison

Si Stefano Pioli et Xavi ont effectué beaucoup de changements afin d'expérimenter leurs systèmes, Alexis Saelemaekers n'est monté qu'à la 86e minute à la place de Fikayo Tomori. Charles De Ketelaere, qui ressort d'une première saison difficile au Milanello au cours de laquelle il n'est pas parvenu à convaincre son entraîneur, est resté assis sur le banc.

L'Espagnol Ansu Fati a inscrit l'unique but de la rencontre (55e), tandis que le Français Ousmane Dembélé est resté assis sur le banc. D'après les médias spécialisés, le transfert de l'ailier au Paris Saint-Germain serait imminent.

Divock Origi ne faisait même pas partie du groupe milanais qui est parti en tournée américaine, et s'est incliné contre le Real Madrid (3-2) et la Juventus (2-2, 4-3 aux t.a.b) avant la défaite contre le Barça. L'attaquant, arrivé l'été dernier aux côtés de De Ketelaere, ne serait plus en odeur de sainteté à Milan. Origi (28 ans) a inscrit 2 buts en 36 matches, mais seulement 1.186 minutes, pour les Rossoneri la saison dernière.

Aster Vranckx, qui était prêté par Wolfsbourg au Milan en 2022-2023, est rentré en Allemagne.