L'ailier espagnol Marco Asensio rejoint le PSG

Le Paris Saint-Germain a officialisé jeudi l'arrivée de l'ailier espagnol Marco Asensio, arrivé libre du Real Madrid, quelques heures après avoir annoncé le recrutement du défenseur central slovaque Milan Skriniar, jeudi, et celui de Luis Enrique, son nouvel entraineur espagnol, présenté mercredi.

Le gaucher international espagnol de 27 ans Asensio s'est lié pour trois saisons à Paris. Il débarque au Parc des Princes avec un palmarès impressionnant après dix ans passés au Real: 17 trophées dont trois Ligues des champions, le tout pour 285 matches et 61 buts.

Natif des Baléares, d'une mère néerlandaise et d'un père espagnol, Marco Asencio compte 37 caps et 2 buts avec l'Espagne depuis mai 2016. Il a remporté la récente finale de la Ligue des Nations, marquant notamment le 4e tir au but face à la Croatie lors de la séance enlevée par la "Roja" 5-4.