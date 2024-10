Lancement de la nouvelle formule avec Chelsea, la Fiorentina et le Betis favoris

La phase de ligue de la 4e édition de la Conférence League de football, nouvelle formule, débute mercredi. Les trente-six équipes, représentant vingt-neuf nations, vont chacune disputer six rencontres, trois à domicile et autant en déplacement.

Le classement établi le 19 décembre, à l'issue des six journées, qualifiera les huit premières pour les huitièmes de finales. Les équipes classées entre les 9e et 24e places disputeront des barrages afin de les rejoindre. Plus aucune équipe ne sera désormais reversée de l'Europa League à l'issue de cette phase de ligue.

Deux rencontres sont programmées mercredi, en guise de coup d'envoi de la saison 2024-2025 de Conference League: Basaksehir-Rapid Vienne et Guimaraes-Celje. Les favoris de la compétition joueront le lendemain.