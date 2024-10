L'ancien défenseur de Liverpool Joel Matip met un terme à sa carrière à 33 ans

Matip a porté le maillot des Reds à 201 reprises entre 2016 et 2024, compilant 11 buts et 6 assists. Il compte à son palmarès un titre de champion d'Angleterre (2020), une Coupe d'Angleterre (2022), deux Coupes de la Ligue anglaise (2022 et 2024), une Supercoupe d'Angleterre (2022), une Ligue des Champions (2019) et une Supercoupe d'Europe (2019).

Victime d'une grave blessure au genou en décembre dernier, il n'avait pas été prolongé par Liverpool cet été.

Avant de rejoindre Liverpool, Matip, né en Allemagne, a joué pour Schalke 04, son club formateur, entre 2009 et 2016. Il a joué 258 matches (23 buts, 14 assists) pour le club de Gelsenkirchen avec lequel il a remporté une Coupe d'Allemagne (2011) et une Supercoupe d'Allemagne (2011).