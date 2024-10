L'Angleterre surprise par la Grèce, l'Autriche et la Norvège gagnent largement

La Grèce a créé la surprise jeudi soir en dominant 1-2 l'Angleterre lors de la troisième journée de la Ligue des Nations à Wembley. Déjà vainqueurs de leurs deux premiers matchs, les Grecs prennent seuls la tête du groupe B2 avec neuf points, deux de plus que les Three Lions.

Vangelis Pavlidis a inscrit le premier but de la rencontre au retour des vestiaires (49e). L'attaquant de Benfica a une première fois cru inscrire le but du break mais celui-ci a été refusé pour hors-jeu (83e). Les Anglais ont égalisé sur une frappe lointaine de Jude Bellingham (87e) mais ont encaissé un nouveau but de Pavlidis (89e), qui a profité d'une situation confuse dans la surface adverse.

Nommé entraîneur intérimaire après le départ de Gareth Southgate, l'Irlandais Lee Carsley connaît sa première défaite à la tête des Three Lions après deux victoires en deux matchs contre la Finlande et l'Irlande. Cette dernière a d'ailleurs battu la Finlande au même moment (1-2), prenant ses premiers points dans la compétition et la troisième place du groupe.