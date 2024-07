L'Argentine arrache le partage contre le Maroc au bout de 15 minutes d'arrêts de jeu

Le Maroc a trouvé le chemin des filets sur sa seule occasion en première mi-temps. Si Soufiane Rahimi a ouvert le score pour son équipe, c'est Bilal El Khannouss (Genk) qui était à la passe décisive (45e+2, 0-1). Rahimi a ensuite doublé la mise sur penalty (49e, 0-2). Le but de Giuliano Simeone a relancé l'Albiceleste avant que Christian Medina n'égalise au bout de 15 minutes de temps additionnel (90e+16, 2-2).

Le Maroc, qui compte trois Belgicains avec El Khannouss, Zakaria El Ouhadi (Genk) et Mehdi Boukamir (Charleroi), et l'Argentine se partagent la tête du groupe en attendant le match entre l'Iraq et l'Ukraine à 19h00.