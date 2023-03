L'Autriche bousculée par l'Estonie et la Suède bat l'Azerbaïdjan dans le groupe des Belges

En première période, les Autrichiens ont été surpris par les Estoniens qui ont ouvert le score via Rauno Sappinen (25e). Dominatrice, l'Autriche a dû attendre la seconde période pour égaliser via Florian Kainz (68e) avant que Michael Gregoritsch n'inscrive le but de la victoire en fin de match (88e)

Battue 0-3 par les Diables Rouges vendredi, la Suède s'est elle refaite une santé face à l'Azerbaïdjan. Emil Forsberg a mis les locaux aux commandes en première mi-temps (38e). Après la pause, un but contre son camp de Bahlul Mustafazade (65e) et des réalisations de Viktor Gyokeres (79e), Jesper Karlsson (88e) et Anthony Elanga (89e) ont fixé le score à 5-0.